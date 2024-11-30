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Боевики захватили ключевые точки в сирийской провинции Идлиб

Арабские страны Материалы 30 ноября 2024 22:06 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Боевики в Сирии заявили о продвижении на территории соседней с Алеппо провинции Идлиб. В телеграм-канале их общего командования «Аль-Фатх аль-Мубин» сообщается, что группировки повстанцев, включая террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), взяли под контроль 25 населенных пунктов на юге и востоке провинции. Общая площадь захваченных территорий составляет около 388 квадратных километров, передает Trend.

Сообщается, что бойцы установили контроль над городом Мааррет-эн-Нууман - административным центром одноименного района к югу от Идлиба, который ранее уже находился под контролем боевиков. Как отмечает агентство, это означает полный захват провинции повстанцами.

Также говорится, что повстанцы также установили контроль над деревнями Шейх-Идрис, Аль-Райян, Таль-Дебс и Аль-Канаис, расположенными к востоку от Идлиба, при этом бои продолжаются.

По данным арабских источников из числа боевиков, повстанцы овладели военным аэропортом Абу-аль-Духур в восточной части Идлиба. Этот объект считается важным опорным пунктом правительственных сил. Кроме того, боевики взяли под контроль стратегически значимый город Саракиб, расположенный примерно в 15 км к юго-востоку от Идлиба.

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