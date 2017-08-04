Беларусь системно работает над укреплением национальных СМИ – министр информации

Беларусь системно работает над укреплением национальных средств массовой информации, заявила в пятницу министр информации Лилия Ананич на региональном семинаре-практикуме "Информационное обеспечение социально-экономического развития Минской области и задачи средств массовой информации", передает корреспондент Белта.

"Сегодня средства массовой информации работают в условиях жесткой конкуренции, - отметила Лилия Ананич. - Беларусь открыто демонстрирует свое информпространство и при этом системно работает над укреплением национальных средств массовой информации".

По мнению Лилии Ананич, региональные СМИ - это пласт прессы для каждого человека. Именно в регионах, идя по улице, журналисту можно встретить своего героя, а герою - зайти в редакцию и расспросить о содержании газетных страниц.

Газеты должны быть конкурентоспособны, убеждена министр информации. Необходима практическая работа каждой редакции по связи со своими читателями. На региональных семинарах очень важно говорить о сущности журналистской работы, подчеркнула министр, информационное поле серьезно изменилось. Изменилось и качество журналистики.

Лилия Ананич акцентировала внимание на теме, которая сейчас чрезвычайно актуальна для СМИ, - уборочной кампании. Крупные фото на первой полосе тружеников полей украсят газету, она будет "дышать теплом". Такую газету захочется пересмотреть не один раз. "Именно подобные издания и проекты возвращаются к читателю. В них не обезличенная журналистика, а качественная, с глубокой аналитикой", - подчеркнула она.

Региональный семинар-практикум "Информационное обеспечение социально-экономического развития Минской области и задачи средств массовой информации", который сегодня принимает Молодечно, завершает цикл подобных мероприятий в разных областях страны.