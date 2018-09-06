Ввозимые в Беларусь товары для строительства футбольных манежей освободят от НДС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение об освобождении от налога на добавленную стоимость товаров, ввозимых на территорию страны Белорусской федерацией футбола для строительства в 2018-2019 годах футбольных манежей в Минске и областных центрах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.



Данный проект реализуется местными исполнительными и распорядительными органами, отвечающими за подготовительные работы и обустройство вспомогательных помещений, совместно с федерацией и ее партнерами, которые поставляют воздухоопорные сооружения и футбольные поля с искусственным покрытием.



Строительство манежей в каждом областном центре позволит существенно укрепить футбольную инфраструктуру страны, улучшить условия подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.



Как сообщалось, первый футбольный манеж по этой программе был построен в начале 2017 года в Гродно. Он возведен в лесопарке Пышки на месте бывшего детского оздоровительного лагеря. Рядом размещен и крытый ледовый каток. Построены объекты по одному принципу: спортивную площадку накрывает надутый купол. Стенами и крышей здесь выступает так называемая воздухоопорная конструкция. Внутри стандартное искусственное поле с покрытием последнего поколения. Пристроен к манежу и комплекс зданий с необходимыми помещениями: раздевалками, тренерскими, учебными классами, кафе, гардеробными и другими. Суммарная стоимость объекта составила около 1,2 млн евро.

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