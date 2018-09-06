Ввозимые в Беларусь товары для строительства футбольных манежей освободят от НДС

6 сентября 2018 10:25 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение об освобождении от налога на добавленную стоимость товаров, ввозимых на территорию страны Белорусской федерацией футбола для строительства в 2018-2019 годах футбольных манежей в Минске и областных центрах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный проект реализуется местными исполнительными и распорядительными органами, отвечающими за подготовительные работы и обустройство вспомогательных помещений, совместно с федерацией и ее партнерами, которые поставляют воздухоопорные сооружения и футбольные поля с искусственным покрытием.

Строительство манежей в каждом областном центре позволит существенно укрепить футбольную инфраструктуру страны, улучшить условия подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Как сообщалось, первый футбольный манеж по этой программе был построен в начале 2017 года в Гродно. Он возведен в лесопарке Пышки на месте бывшего детского оздоровительного лагеря. Рядом размещен и крытый ледовый каток. Построены объекты по одному принципу: спортивную площадку накрывает надутый купол. Стенами и крышей здесь выступает так называемая воздухоопорная конструкция. Внутри стандартное искусственное поле с покрытием последнего поколения. Пристроен к манежу и комплекс зданий с необходимыми помещениями: раздевалками, тренерскими, учебными классами, кафе, гардеробными и другими. Суммарная стоимость объекта составила около 1,2 млн евро.

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