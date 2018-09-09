Соглашение о приоритетах сотрудничества между Беларусью и ЕС может быть подписано в этом году

9 сентября 2018 23:11 (UTC+04:00)

Соглашение о приоритетах сотрудничества между Беларусью и Европейским союзом может быть подписано в 2018 году. Об этом, как передает БЕЛТА, в программе "Контуры" телеканала ОНТ заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан.

Минск и Брюссель планируют подписать соглашение о приоритетах сотрудничества. Йоханнес Хан выразил надежду, что это будет сделано в текущем году. "Мы можем подписать это соглашение, когда преодолеем заключительный этап переговоров. Мне кажется, что можем сделать это довольно скоро. Для этого нужен последний толчок с белорусской стороны", - сказал он.

Данное соглашение предусматривает инвестиции в экономическое развитие Беларуси с учетом интересов Евросоюза. "Нашей стороне важно иметь сильную экономику по соседству, понимать, что у соседей созданы хорошие условия для жизни граждан", - добавил еврокомиссар.

По его словам, введение 30-дневного безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси положительно повлияет как на экономическое развитие страны, так и на ее отношения с Евросоюзом. "Это еще одна важная часть наших отношений. Когда это будет усилено соглашением о приоритетах сотрудничества, понимание между сторонами будет значительно улучшено", - резюмировал Йоханнес Хан.

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