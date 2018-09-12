Беларусь и китайский Циндао будут выстраивать эффективный бизнес-диалог

12 сентября 2018 20:32 (UTC+04:00)

Беларусь и китайский Циндао будут выстраивать эффективный бизнес-диалог. Уверенность в этом выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин на деловом форуме пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС", передает корреспондент БЕЛТА.

"Надеюсь, что сегодняшний бизнес-диалог по развертыванию регионального торгово-экономического сотрудничества Циндао - Беларусь на платформе образцово-показательной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" пройдет успешно", - сказал дипломат.

Он обратил внимание, что Беларусь имеет развитую машиностроительную и перерабатывающую промышленностью и придает большое значение развитию отношений с Китаем. "Беларусь рассматривает нашу страну как одного из своих дипломатических приоритетов, - подчеркнул Цуй Цимин. - Это стратегическая точка опоры, которая простирается на запад в Евразийском регионе и экономическом поясе Шелкового пути. Это верный сторонник и важный участник совместного строительства "Одного пояса, одного пути", который высоко ценит китайскую концепцию совместного строительства".

Под руководством лидеров двух стран в последние годы двусторонние отношения и сотрудничество между Китаем и Беларусью стали наиболее тесными за весь период сотрудничества. "Обе стороны твердо поддерживают друг друга по основным вопросам и проблемам, строят всестороннее стратегическое партнерство, обеспечивая взаимное доверие и сотрудничество. Стороны налаживают всепогодную дружбу", - сказал глава китайской дипломатической миссии. Беларусь играет активную роль как связующее звено в Евразийском регионе, в частности, работая над созданием Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" - важной платформы для международного промышленного сотрудничества.

Циндао является центральным морским городом Китая. В июне этого года в Циндао состоялось заседание совета лидеров стран ШОС с участием глав государств - наблюдателей. В мероприятии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе этой международной встречи определил Циндао как пилотную зону регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС".

Визит в Беларусь делегации Циндао во главе с мэром Мэн Фаньли направлен на продвижение важнейших экономических инициатив в экономическом сотрудничестве с Беларусью.

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