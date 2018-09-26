Россельхознадзор снял запрет на поставки продукции Витебского мясокомбината

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 26 сентября отменила ограничения на поставки в РФ продукции, произведенной ОАО "Витебский мясокомбинат". Об этом говорится в информации, размещенной на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.



Россельхознадзор провел анализ материалов, представленных Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси для расследования причин выявления нарушений требований ЕАЭС и России в продукции, выработанной предприятием ОАО "Витебский мясокомбинат", - отмечается в сообщении.



Запрет на поставки продукции предприятия отменен в соответствии с дорожной картой по снятию взаимных ограничений поставок продукции животноводства. В сообщении также указывается, что продукция, предназначенная для поставок в Россию, должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

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