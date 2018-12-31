Поезда минского метро в новогоднюю ночь будут ходить до 4.00 с интервалом 6 минут

31 декабря 2018 14:44 (UTC+04:00)

Минский метрополитен 1 января будет работать до 4.00, интервал движения поездов составит 6 минут, как передаёт Trend сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

31 декабря с 23.00 до 00.00 интервал движения метро составит 8-10 минут, 1 января с 00.00 до 4.00 - 6 минут.

Станции метро "Октябрьская", "Немига", "Фрунзенская", "Купаловская" (вход со стороны проспекта Независимости через станцию "Октябрьская") закроются для пассажиров в 4.15. Вестибюль станции "Купаловская" со стороны улицы К.Маркса 31 декабря не будет принимать пассажиров с 21.00, все остальные станции закроются 1 января в 4.00.

Минский метрополитен рекомендует в связи с проведением культурно-массовых мероприятий заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты, а также использовать бесконтактный способ оплаты проезда с помощью банковских карт.

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