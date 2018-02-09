Китай заложил фундамент для строительства пятой антарктической станции

БАКУ /Trend/ - В среду на западном берегу моря Росса, на острове Инэкспрессибл в заливе Терра-Нова был заложен фундамент для строительства пятой антарктической станции Китая.

Во второй половине седьмого февраля 34-я арктическая экспедиция КНР провела церемонию закладки фундамента.

К настоящему времени США, Новая Зеландия, Италия и Россия построили в акватории моря Росса семь станций, здесь расположен крупнейший в мире охраняемый район моря.

Планируется, что китайская станция будет построена за четыре года. После своего становления станция будет удовлетворять годовые потребности в научных исследованиях, более того, она будет обладать условиями для проведения геологических, метеорологических, метеоритных, морских и биологических исследований, будет осуществлять удаленный контроль в реальном времени, гарантировать авиационную безопасность. Таким образом, новая станция станет современной, безопасной, инновационной и передовой в мире арктической станцией, которая будет «обладать совершенными функциями и новейшим оборудованием».

Подготовительная работа к строительству станции является важной задачей нынешней арктической экспедиции. В середине января 2018 года научно-исследовательское судно "Сюэлун" начало транспортировку строительной техники и тяжелых материальных средств на остров, после чего стартует своевременное строительство новой станции.

С 1985 года, Китай построил четыре антарктические станции: "Чанчэн" и "Чжуншань" - научно-исследовательские станции, которые работают круглый год, а также "Куньлун" и "Тайшань" - станции, функционирующие в летний период.

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