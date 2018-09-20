Минкоммерции КНР: Курс юаня не станет инструментом торговой войны

20 сентября 2018 15:53 (UTC+04:00)

Китай не собирается делать курс юаня инструментом в торговой войне с США, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, сообщает РИА Новости.

"Китайская сторона неоднократно заявляла, что твердо придерживается вектора реформы формирования курса валюты рынком, строго соблюдая дух коммюнике Группы-20, не будет заниматься конкурентной девальвацией, а также делать курс юаня инструментом реагирования на торговые трения и другие внешние события", — заявил на брифинге Гао Фэн.

Он подчеркнул, что Китай будет и дальше сохранять курс юаня на рациональном стабильном уровне.

С начала марта курс китайской валюты снизился по отношению к доллару почти на 8%, несколько раз обновив минимумы с середины 2017 года. Многие связывают это с торговым конфликтом с США. Власти Китая опровергают это предположения.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.

После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.

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