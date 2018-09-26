Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» будет на орбите до июля 2019 года

26 сентября 2018 20:53 (UTC+04:00)

15 сентября прошло два года с тех пор, как космическая лаборатория «Тяньгун-2» успешно выполняет задачи по полету и разные эксперименты. В настоящее время платформа функционирует в нормальном режиме, состояние оценивается как хорошее, сообщает «Жэньминь жибао».

Для дальнейшего выявления эффективности космических приложений, 20 сентября Комитет по управлению китайским модулем «Тяньгун-2» принял решение о том, что лаборатория будет находиться на орбите до июля 2019 года. После этого будет произведено управляемое сведение станции с орбиты.

Заместитель директора Канцелярии программы космических пилотируемых полетов КНР Линь Сицян отметил, что в настоящее время «Тяньгун-2» находится на орбите высотой 400 км от Земли, все системы лаборатории работают в штатном режиме. Топлива достаточно, температура и давление в экспериментальном отсеке удовлетворяют требованиям, герметичность хорошая и соответствует начальному периоду вывода на орбиту, рабочая температура аппарата также находится в пределах нормы. В будущем будут проводиться испытания на долговечность компрессора и эксперименты в прикладной космонавтике.

Обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" находится на орбите с сентября 2016 года. Главными задачами "Тяньгун-2", как сообщалось ранее, должны были стать прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр 3,35 метра, вес - 8,6 тонны.

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