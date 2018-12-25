Число жертв наезда автобуса на толпу в Китае увеличилось до восьми человек

25 декабря 2018 19:16 (UTC+04:00)

Число погибших при наезде автобуса на толпу в китайской восточной провинции Фуцзянь возросло до восьми человек, пострадавших - до 22, сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 21 пострадавшем.

Вооруженный ножом мужчина во вторник угнал рейсовый автобус в городе Лунъянь провинции Фуцзянь и въехал в толпу пешеходов, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать его на месте. По результатам предварительного расследования выяснилось, что нападавшим оказался безработный мужчина по фамилии Цю 1970 года рождения, который проживает в районе Синьло города Лунъянь.

Также следствию удалось выяснить, что в день инцидента мужчина сильно повздорил с сотрудниками местного жилищного комитета, которые пришли к нему домой для того, чтобы сфотографировать его отца на удостоверение на получение пособия. Между ними возникла ссора, подозреваемый схватил нож и якобы кого-то убил, после чего угнал автобус.

Полиция Лунъяня ранее призвала жителей города не публиковать в сети видео и фотографии с места инцидента, чтобы не создавать панику, спокойно ждать официальных заявлений и воздержаться от распространения ложных слухов. Правоохранительные органы также призывают граждан проявить сочувствие к родственникам погибших и пострадавших, которым может серьезно навредить любая недостоверная информация или видеозаписи с места инцидента.

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