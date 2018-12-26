Пекинская международная садоводческая выставка откроется в апреле 2019 года

26 декабря 2018 17:24 (UTC+04:00)

Международная садоводческая выставка пройдет в Пекине с 29 апреля по 7 октября 2019 года. К настоящему моменту завершается строительство трех основных площадок на территории парка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На следующем этапе подготовительная работа перейдет от инженерного строительства к управлению эксплуатацией объекта и организации различных выставок. Об этом 25 декабря на пресс-конференции сообщил представитель Пекинской комиссии по развитию и реформам.

По его словам, Пекинская садоводческая выставка 2019 года станет крупнейшей профессиональной международной ЭКСПО, проводимой в Китае после Олимпийских игр 2008 года и Всемирной выставки в Шанхае в 2010 году. К настоящему моменту практически завершено строительство главных сооружений, остается работа по декорированию и озеленению парка, прокладка дорог и т.д.

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