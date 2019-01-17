Власти Китая усилят содействие Huawei и ZTE

Китайские власти будут оказывать содействие высокотехнологичным национальным компаниям, таким как Huawei и ZTE, несмотря на усиливающееся давление на них и обвинения со стороны ряда стран мира. Об этом заявил в четверг официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последнее время в некоторых странах появились утверждения, что высокотехнологичная продукция китайских предприятий представляет угрозу безопасности. Это беспочвенные и бессмысленные обвинения, - ответил чиновник в ходе еженедельного брифинга на вопрос ТАСС. - Развитие науки и техники, а также инноваций в Китае не представляет рисков для внешнего мира. Мы надеемся, что путем регулярной международной торговли научно-технические достижения станут глобальным достоянием и будут содействовать повышению благосостояния населения всех стран".

По словам Гао Фэна, обмен технологиями - "неотъемлемое право всех народов". "Мы продолжим содействовать тому, чтобы китайские компании на взаимовыгодной основе участвовали в международном сотрудничестве, способствовали как прогрессу науки и техники, так и торговому развитию. Некоторые страны, в особенности развитые государства, должны больше верить в собственные силы и занять более открытую позицию по отношению к иностранной высокотехнологичной продукции, в том числе из Китая", - подчеркнул Гао Фэн.

Он отметил, что отказ от протекционизма и усиление открытости окажет положительный эффект на потребителей всех стран мира.

В последнее время США проводят все более жесткую политику по ограничению американского экспорта высокотехнологичной продукции. Одновременно в свете торговых споров между Вашингтоном и Пекином США в последние месяцы усилили давление на Huawei. Ранее американские власти неоднократно утверждали, что эта корпорация, как и китайская ZTE, сотрудничает со спецслужбами КНР.

Как полагают некоторые американские чиновники, на устройства этих фирм могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. В связи с этим власти призвали провайдеров США и обычных американцев не использовать продукцию китайских компаний. В Huawei неоднократно отрицали обвинения в свой адрес, подчеркивая, что на их устройства не устанавливают такое программное обеспечение.

Huawei оказалась в центре внимания мировой общественности после задержания в начале декабря по требованию США в Канаде финансового директора компании Мэн Ваньчжоу. Прокуратура в Нью-Йорке обвиняла ее в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Суд в Британской Колумбии 11 декабря постановил выпустить Мэн Ваньчжоу под залог до ее экстрадиции в США. Финдиректор вины не признала.

В ноябре стало известно, что правительство Новой Зеландии отказалось от использования оборудования Huawei для создания сети мобильной связи стандарта 5G. В августе запрет на ввоз соответствующей продукции этой телекоммуникационной компании ввела Австралия.

Huawei - один из ведущих китайских производителей смартфонов, в 2017 году ее чистая прибыль составила 47,5 млрд юаней (более $7,5 млрд). По данным газеты The Wall Street Journal, Huawei - лидирующий в мире поставщик технологий, поддерживающих 5G. Ожидается, что его внедрение повысит скорость передачи информации до 1 Гбайт/с, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.