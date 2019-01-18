Китай выступил против обновленной стратегии США по ПРО

В МИД подчеркнули, что "действия американской стороны неконструктивны, могут нанести ущерб региональному миру и безопасности, оказать влияние на процесс международного ядерного разоружения, привести к гонке вооружений, подорвать стратегический баланс и стабильность в мире".

"Китай в связи с этим высказывает крайнее недовольство и решительное возражение", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что Китай всегда ратовал за общую, всеобъемлющую, устойчивую концепцию в сфере безопасности и решение проблемы ракетного распространения политико-дипломатическим путем, а также всегда выступал против того, чтобы приносить в жертву интересы других стран в сфере безопасности ради собственной безопасности.