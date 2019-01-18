Китай выступил против обновленной стратегии США по ПРО

18 января 2019 17:36 (UTC+04:00)

Китай выступает против обновленной стратегии США по ПРО, которая способна вызвать новую гонку вооружений и подорвать баланс в мире, заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел КНР, передает Trend.

"Доклад США полон устаревших концепций "холодной войны" и "игры с нулевой суммой", документ преувеличивает геополитическое противостояние и соперничество крупных стран, необоснованно заявляет об угрозе со стороны Китая", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что "действия американской стороны неконструктивны, могут нанести ущерб региональному миру и безопасности, оказать влияние на процесс международного ядерного разоружения, привести к гонке вооружений, подорвать стратегический баланс и стабильность в мире".

"Китай в связи с этим высказывает крайнее недовольство и решительное возражение", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что Китай всегда ратовал за общую, всеобъемлющую, устойчивую концепцию в сфере безопасности и решение проблемы ракетного распространения политико-дипломатическим путем, а также всегда выступал против того, чтобы приносить в жертву интересы других стран в сфере безопасности ради собственной безопасности.

"Китай твердо придерживается пути мирного развития и оборонного характера национальной военной политики, занимает постоянную сдержанную позицию в области разработки стратегических сил", - заявили в ведомстве.

Также подчеркивается, что "у Китая нет намерений ставить под угрозу какую-либо страну, включая США".

"Китай рекомендует США отбросить менталитет "холодной войны", исходить из общей обстановки необходимости обеспечить мир и стабильность в регионе и мире, на основании ответственного подхода и реальных действий отстаивать международный мир и стабильность", - отметили в МИД Китая.

Президент США Дональд Трамп представил в четверг обновленную стратегию по развитию ПРО. В документе анализируются существующие и перспективные угрозы и закладываются основные направления развития системы в соответствии с действующими стратегиями США в сфере обороны и ядерных сил. В документе отмечается, что США необходимо противостоять продвинутым крылатым и гиперзвуковым ракетам России и Китая, которые могут двигаться на больших скоростях по непредсказуемой траектории.

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