Toyota отзывает с китайского рынка 186 тыс. 790 малолитражных автомобилей

БАКУ /Trend/ - Более 186 тыс. малолитражных автомобилей Toyota будут отозваны в Китае из-за дефекта в подушках безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Синьхуа, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Как сообщается в заявлении управления, компания Tianjin FAW Toyota Motor отзовет 35 тыс. 635 автомобилей Corolla 2014 года выпуска, а также 151 тыс. 155 автомобилей Corolla EX, произведенных в период с 2014 года по 2017 год.

Согласно заявлению управления, в подушках безопасности пассажиров, изготовленных японским производителем Takata, установлены неисправные газогенераторы, которые могут сломаться при раскрытии подушек безопасности. Осколки дефектных деталей могут нанести смертельные ранения пассажирам.

Компания Tianjin FAW Toyota Motor пообещала произвести бесплатную замену дефектных надувных подушек безопасности.

Неисправности в подушках безопасности Takata стали причиной множества смертей и травм пассажиров во многих странах, что вызвало массовые отзывы автомобилей по всему миру.

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