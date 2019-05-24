СМИ: на юге Китая перевернулась лодка

По меньшей мере пять человек погибли, 13 - пропали без вести в результате опрокидывания лодки на реке Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение КНР, уточнив, что инцидент произошел в четверг около 18:30 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, на борту лодки находилось 29 человек, 11 из них были спасены. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция. Причина инцидента устанавливается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.