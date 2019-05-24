СМИ: на юге Китая перевернулась лодка

24 мая 2019 05:14 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек погибли, 13 - пропали без вести в результате опрокидывания лодки на реке Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение КНР, уточнив, что инцидент произошел в четверг около 18:30 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, на борту лодки находилось 29 человек, 11 из них были спасены. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция. Причина инцидента устанавливается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп допустил решение вопроса Huawei в рамках торговой сделки с Китаем
США 03:31
Китай надеется, что США искренне желают возобновить торговые переговоры
В мире 23 мая 14:24
Китай активно разрабатывает месторождение в Туркменистане
Энергетика 23 мая 12:49
В Китае заявили, что не приемлют неравноправного торгового соглашения с США
Китай 23 мая 08:46
Власти Китая объявили о налоговых льготах для разработчиков микросхем и ПО
Китай 23 мая 08:14
В Шанхае мужчина приговорен к смертной казни за убийство двух школьников
Китай 23 мая 07:36
Лента новостей
Ракета Falcon-9 с 60 спутниками проекта Starlink стартовала с мыса Канаверал
США 06:40
Джон Болтон встретится с Синдзо Абэ
США 06:10
Взрыв водородного топливного бака в Южной Корее: есть погибшие и раненые
Другие страны 04:22
Трамп допустил решение вопроса Huawei в рамках торговой сделки с Китаем
США 03:31
Глава МИД Ирана призвал страны мира противодействовать санкциям США
Политика 02:18
За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов
Другие страны 01:22
Россия планирует провести беспилотный полет корабля к Луне к 2028 году
Россия 01:09
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации мультипликационного фильма «Мой маленький принц» (ФОТО)
Общество 00:25
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии ифтара (ФОТО)
Общество 23 мая 23:51