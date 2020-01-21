Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до шести человек

21 января 2020 14:01 (UTC+04:00)

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской Ухани провинции Хубэй достигло шести, 227 человек все ещё находятся в больницах под наблюдением врачей. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник мэр города Чжоу Сяньван.

"По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек скончались", - заявил чиновник в эфире Центрального телевидения Китая.

Он добавил, что в настоящее время под присмотром врачей в больницах продолжают оставаться 227 человек, из них 51 пациент - в тяжёлом состоянии, 12 - в критическом.

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