Берлускони поддержал Катрин Денев, осудившую волну "ненависти к мужчинам"

13 января 2018 00:58 (UTC+04:00)

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони поддержал французскую актрису Катрин Денев, которая ранее выступила за право мужчин свободно оказывать знаки внимания женщинам.

"Естественно, что женщины рады, когда мужчины за ними ухаживают", - заявил он в эфире итальянского телеканала Rai 1, передает РИА Новости.

По словам известного своими любовными похождениями политика, в этом вопросе он разбирается слабо, потому что женщины сами всегда оказывали ему знаки внимания.

"Главное, чтобы ухаживания оставались элегантными", - сказал Берлускони.

Ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денев, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме, опубликованном французской газетой Monde, выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после публикации на Западе материалов о домогательствах.


О слабости бывшего итальянского премьера к прекрасному полу знают по всему миру. Она же стала причиной не только его развода с Вероникой Ларио, но и послужила поводом для возбуждения уголовного дела по подозрению в причастности к проституции несовершеннолетних по так называемому "делу Руби". В настоящее время 81-летний Берлускони поддерживает близкие отношения с 32-летней Франческой Паскале, которая несколько лет назад заявила, что хочет выйти за него замуж.

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