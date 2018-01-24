ЕС не должен жаловаться на налоговую реформу Трампа - Меркель

24 января 2018 19:28 (UTC+04:00)

Евросоюз должен быть готов к конкуренции с США, а не жаловаться на проводимую американским президентом налоговую реформу. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

"Мы не должны жаловаться, когда другие страны реформируют систему корпоративного налогообложения, как это делают США", - сказала она, комментируя реформу, которая, по мнению экспертов, может сделать страны ЕС менее привлекательными для бизнеса.

"Конечно, она должна соответствовать нормам ВТО, мы должны на это обращать внимание, а вообще, нужно быть готовыми к справедливой конкуренции", - призвала канцлер ФРГ

Президент США Дональд Трамп 22 декабря подписал закон о внесении множества серьезных поправок в налоговый кодекс. Одно из основных положений крупнейшей за последние 30 лет реформы - снижение налогов для бизнеса, корпораций и предприятий. До этого ставка составляла 35%, что, по мнению республиканцев, делает американские компании неконкурентоспособными на мировой арене, с 2018 года она будет снижена до 21%.

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