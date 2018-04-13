ОБСЕ обеспокоена решением суда о блокировке Telegram в России

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в пятницу высказал обеспокоенность по поводу решении Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram в РФ и призвал российские власти пересмотреть эту меру, передает ТАСС.

Роскомнадзор внес сайты Telegram в реестр запрещенной к распространению в РФ информации

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"Решение о блокировке Telegram вызывает глубокое беспокойство, поскольку оно мешает важной роли интернет-посредников в содействии осуществлению права на свободу выражения. В последние годы Telegram также стал важным каналом для распространения информации различными СМИ, - говорится в заявлении Дезира. - Я призываю российские власти пересмотреть эту ограничительную меру и содействовать созданию свободной, независимой и разнообразной коммуникационной среды".

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. Как сообщил ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров, мессенджер будет заблокирован "в ближайшее время".

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