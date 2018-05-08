В Германии задержали главарей банды, нелегально ввозившей людей в страну

8 мая 2018 18:47 (UTC+04:00)

Около 800 полицейских приняли участие в крупномасштабной спецоперации против преступной группировки, нелегально ввозившей мигрантов в Германию, задержаны три главаря: два немца и один россиянин, сообщается во вторник на сайте федеральной полиции, передает РИА Новости.

Операция, начавшаяся вечером в понедельник и завершившаяся во вторник, проходила в Гамбурге, Бремене, Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт. В рамках операции правоохранители провели 21 обыск и обнаружили 49 человек, по меньшей мере 35 из которых проживают в Германии нелегально, большинство из них является гражданами Молдавии.

В ходе операции 7 мая в Гамбурге полицейские предварительно задержали трех главных подогреваемых - двух граждан ФРГ 30 и 39 лет, а также 43-летнего гражданина России.

В качестве улик при обысках правоохранители изъяли поддельные документы, удостоверяющие личность, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и иные носители данных, а также крупную сумму наличных денег и золото. Кроме того, было обнаружено небольшое количество запрещенных наркотических препаратов, кастет, электрошокер и патроны.

С октября 2017 года полиция ведет расследование в отношении банды из по меньшей мере восьми человек, которых подозревают в нелегальном ввозе и трудоустройстве в ФРГ граждан Молдавии. В причастности к преступной организации подозревают граждан Германии, России и Украины.

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