Daimler приостанавливает работу в Иране после восстановления санкций США

7 августа 2018 15:31 (UTC+04:00)

Концерн Daimler приостанавливает работу в Иране в связи с введением американских санкций, продолжает внимательно следить за политической обстановкой вокруг будущего ядерной сделки с Тегераном, заявили во вторник в компании, передает РИА Новости.

США с понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В ответ ЕС с 7 августа активировал законодательство, отменяющее на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана. Речь идет о вступлении в силу обновленного Блокирующего статута ЕС (Blocking Statute) от 1996 года, который призван смягчить влияние санкций США на интересы компаний ЕС, ведущих законный бизнес в Иране, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Мы приостановили нашу и без того ограниченную деятельность в Иране, в соответствии с примененными санкциями. Мы продолжаем внимательно следить за политическими событиями, особенно в отношении будущего ядерного соглашения", — говорится в заявлении Daimler, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

В заявлении также указывается, что "иранская экономика и, следовательно, автомобильные рынки развились значительно слабее, чем ожидалось", Daimler не возобновил производство и продажу грузовиков Mercedes-Benz, а также продажу и обслуживание легковых автомобилей Mercedes-Benz, в Иране "не было и нет местного производства легковых автомобилей Mercedes-Benz".

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