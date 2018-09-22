"Ливерпуль" одержал шестую победу подряд со старта сезона Английской премьер-лиги

"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" со счетом 3:0 в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", сообщает ТАСС.

Голы у победителей забили Жоэль Матип (21-я минута) и Мохаммед Салах (45), еще один мяч в свои ворота отправил Уэсли Худт (10). "Ливерпуль" одержал шестую победу подряд в лиге.

В параллельном матче "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Кардифф" со счетом 5:0 благодаря голам Серхио Агуэро, Бернарду Силвы, Илкая Гюндогана и Рияда Мареза (2). Агуэро забил 147-й гол в чемпионатах Англии и вышел на 10-е место по голам в премьер-лиге в истории. Кроме того, аргентинец провел 300-й матч за "Сити" во всех турнирах.

На матче "Манчестер Юнайтед" впервые после болезни присутствовал бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон. На глазах 76-летнего специалиста подопечные Жозе Моуринью на "Олд Траффорд" сыграли вничью с "Вулверхэмптоном" - 1:1. В составе манкунианцев отличился Фред, ставший 500-м игроком, когда-либо забивавшим гол за "Манчестер Юнайтед".

Также в субботу "Фулхэм" и "Уотфорд" сыграли вничью (1:1), "Бёрнли" разгромил "Борнмут" (4:0), "Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Ньюкаслом" (0:0), "Лестер" победил "Хаддерсфилд" (3:1).

В турнирной таблице лидирует "Ливерпуль" (18 очков), "Манчестер Сити" занимает второе место (16), "Манчестер Юнайтед" - пятое (10).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.