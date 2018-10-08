Глава МВД Италии пообещал закрыть аэропорты от мигрантов

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини пообещал закрыть аэропорты, если Евросоюз или Германия попытаются вернуть мигрантов в страну первого прибытия, сообщает в воскресенье газета Corriere della Sera, пишет Интерфакс.

"Если кто-то в Берлине или Брюсселе рассчитывает, что Италия примет несколько дюжин нелегально передвигающихся по Евросоюзу мигрантов, имейте в виду, аэропорта нет и не будет. Мы закроем воздушные гавани, как закрыли морские", - заявил глава министерства внутренних дел страны.

Согласно Дублинскому соглашению, страны-члены ЕС имеют право депортировать нелегальных мигрантов в ту страну, через которую они прибыли в Евросоюз.

В июне 2018 года Италия отказалась принять судно с 600 мигрантами и предложило направиться к берегам Мальты.

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