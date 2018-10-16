В Эстонии готовят законопроект о применении искусственного интеллекта

16 октября 2018 17:11 (UTC+04:00)

Эстония готовит законопроект для решения правовых вопросов, связанных с искусственным интеллектом. Об этом заявил премьер-министр Юри Ратас, выступая на открытии цифрового саммита в Таллине, передает во вторник РИА Новости.

Международный цифровой саммит (Tallinn Digital Summit 2018), на котором обсудят возможности применения искусственного интеллекта и его влияние на повседневную жизнь, во вторник открылся в Таллине. В выступлении премьер отметил, что для практического использования искусственного интеллекта необходимо создать правовые рамки и разработать необходимые этические и технологические стандарты.

"Сегодняшние дискуссии помогут нам сформулировать решения, подходящие для Эстонии и Европы, которые составляют свой план действий. Эстония готовит законопроект для решения правовых вопросов, связанных с искусственным интеллектом, который должен дать достаточную юридическую ясность и вселить уверенность при использовании алгоритмов в таких областях, как транспорт, медицина, публичный сектор и экономика в более широком плане", — цитирует Ратаса пресс-служба.

Глава правительства подчеркнул, что государства, желающие использовать искусственный интеллект, должны быть способны к быстрым изменениям. "Правительствам и публичной власти необходимо меняться вместе с остальным обществом и быть ориентированными на удобство пользователей", — добавил Ратас.

Таллинский цифровой саммит является продолжением Цифрового саммита, который состоялся в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза в сентябре 2017 года и собрал глав государств и правительств ЕС. В мероприятии принимают участие министры, занимающиеся ИТ и цифровыми темами, предприниматели и эксперты из 14 стран мира.

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