В Великобритании еж проснулся раньше времени и облысел от стресса

Зоозащитники из английского города Мач-Венлок, графство Шропшир, выхаживают ежа, который вышел из спячки раньше времени и облысел от стресса, пишет Daily Mail, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Ежи обычно впадают в спячку в октябре и выходят из нее только в апреле, когда температура на улице превысит 15 градусов. Еж, которому ветеринары дали кличку Медведь, проснулся значительно раньше, стал мерзнуть, помимо этого он изрядно проголодался и хотел пить, но приспособиться к окружающей среде никак не мог. Защитникам животных пришлось выманивать Медведя кошачьим кормом.

По словам менеджера местного центра спасения животных Cuan Wildlife Rescue Фрэн Хилл, куда попал еж, специалисты впервые столкнулись с таким тяжелым случаем. "Я работаю в Cuan десять лет и видела шесть или семь лысых ежей, но ситуация никогда не была настолько плохой, - утверждает она. - Те ежи теряли от 65 до 70 процентов иголок. У Медведя же выпало около 97 процентов".

Ветеринары считают, что ежа разбудили клещи, которые поселились у него в ушах. Из-за паразитов, холода и несвоевременного пробуждения у животного был стресс и он стремительно начал терять иголки.

Но Фрэн Хилл надеется, что уже через пару месяцев Медведь сможет отрастить новые иголки. Для этого ежу ежедневно делают массаж с алоэ, чтобы улучшить кровообращение кожи, и раз в неделю моют специальным антибактериальным шампунем. Когда еж полностью восстановится, его отпустят на волю.

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