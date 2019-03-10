Джон Лундвик представит Швецию на "Евровидении-2019"

10 марта 2019 03:36 (UTC+04:00)

Певец Джон Лундвик представит Швецию на международном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщается на сайте мероприятия.

Лундвик стал победителем шведского национального конкурса Melodifestivalen, финал которого состоялся 9 марта на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме. Ранее певец претендовал на участие в "Евровидении-2018", однако тогда по результатам отборочного тура он оказался третьим.

В Израиль Лундвик направится с композицией Too Late For Love ("Слишком поздно для любви"). Примечательно, что 36-летний музыкант также является соавтором песни Bigger Than Us ("Больше, чем мы"), с которой в Тель-Авиве выступит представитель Великобритании на "Евровидении" Майкл Райс.

Шведский участник выйдет на сцену во втором полуфинале 16 мая.

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