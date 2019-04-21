Макрон выступит с инициативой по защите в ЕС культурного достояния

21 апреля 2019 11:39 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммманюэль Макрон готовит инициативу по созданию в Евросоюзе общей системы защиты культурного и исторического достояния. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в интервью, опубликованном в воскресенье еженедельной газетой Le Journal du Dimanche, министр культуры Франции Франк Риестер и министр по европейским делам Амели де Моншелен.

"Вопрос о национальном [культурном и историческом] достоянии не входит в компетенцию Европейского союза. Поэтому президент Франции Эмманюэль Макрон решил выступить с инициативой и направить послание своим коллегам с предложением создать механизм сотрудничества в деле защиты европейского достояния, находящегося под угрозой. Такая система будет содействовать оказанию помощи, а также обмену опытом и практическими навыками", - заявила, в частности, Амели де Моншелен.

Она добавила, что в тех случаях, когда в Европе "будут происходить крупные пожары подобных объектов, созданная система позволит быстро предоставлять пожарные самолеты одних стран ЕС другим". Также она считает возможным формирование "сети экспертов, которые будут оказывать помощь в восстановлении пострадавших объектов в различных странах Евросоюза".

Министр культуры Франк Риестер со своей стороны сообщил, что совместно с де Моншелен направил министрам культуры и европейских дел стран ЕС предложение провести встречу в Париже 3 мая. На ней министры могли бы выступить "с инновационными предложениям и инициативами по помощи", по аналогии с созданной Францией лотереей "Лото патримуан", крупные доходы от которой направляются на восстановление исторических памятников. Также министрам предоставляется возможность выдвинуть на общее рассмотрение "один-два объекта, имеющих общеевропейскую значимость и находящихся в настоящее время под угрозой", сказал французский министр.

"Франция располагает немалыми возможностями и компетенцией в восстановлении объектов, но мы, разумеется, не откажемся, если представится случай получить поддержку в реконструкции Нотр-Дама от наших соседей, а также провести с ними обмен опытом", - добавил министр. "Постигшая Францию трагедия вызвала широкий отклик в европейских странах, хотя некоторые и пытаются нам доказать, будто это не так", - добавил он. Оба министра выразили пожелание, чтобы "молодежь Европы приняла участие в восстановлении Нотр-Дама".

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