Новое правительство Финляндии оставит за страной возможность вступить в НАТО

2 июня 2019 04:00 (UTC+04:00)

Финляндия будет сохранять возможность подать заявку на вступление в НАТО при новом правительстве. Об этом сообщила вечером в субботу газета Iltalehti со ссылкой на текст программы работы нового кабмина, подготовленный пятью партиями, которые будут формировать правительство, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"К основам политики безопасности и обороны Финляндии относятся поддержание национальной свободы действий и возможности выбора. Это сохраняет возможность подачи заявки на вступление в НАТО", - указано в документе, текст которого опубликовала газета.

В целом новая формулировка не меняет принятой четыре года назад политической линии в отношении НАТО, однако, по мнению издания, она все же является более мягкой, чем та, которая использовалась правительством под руководством премьер-министра Юхи Сипиля. У кабинета Сипиля эта формулировка звучала так: "Финляндия является страной, не входящей в военные блоки, которая осуществляет практическое партнерство с НАТО и поддерживает возможность подать заявку на вступление в НАТО".

Кроме того, в программе содержится также новый пункт, согласно которому "Финляндия не позволит использовать свою территорию во враждебных целях против других государств", "целью ее внешней политики и политики безопасности является предотвращение попадания в военный конфликт", она будет проводить "активную политику стабильности для предотвращения военных угроз и снижения напряженности".

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