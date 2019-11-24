Джонсон назвал планы в случае победы его партии на выборах

24 ноября 2019 07:05 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает в случае победы своей партии на выборах провести до Рождества дебаты и очередное голосование по соглашению с Евросоюзом, среди прочих обещаний, содержащихся в манифесте Консервативной партии, – увеличение налога на приобретение недвижимости в Британии иностранцами и иностранными компаниями, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Джонсон официально представит манифест в воскресенье днем, однако основные положения документа были обнародованы в субботу вечером.

"Моим предрождественским подарком стране станет возвращение законопроекта в парламент до праздничных каникул, и возвращение парламента к службе народу", - заявил премьер.

Всеобщие выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум. Досрочные выборы стали результатом политического кризиса из-за Brexit.

Также в манифесте будет содержаться обещание "заморозить" налог на прибыль, НДС и сборы на национальное страхование, создать рабочие места для дополнительно 20 тысяч полицейских, выделить 3 миллиарда фунтов стерлингов на программу переобучения взрослых людей, предоставить бесплатные телевизионные лицензии людям старше 75 лет за счет Би-би-си.

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