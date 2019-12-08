Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз

8 декабря 2019 10:47 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о плане ввести три категории рабочих виз в случае победы на предстоящих декабрьских выборах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Всеобщие выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либеральные демократы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум. Досрочные выборы стали результатом политического кризиса из-за Brexit.

"У нас будет (категория виз - ред.) "исключительный талант" - это ученые, гении от организации стартапов, люди, которые поспособствуют росту экономики Великобритании... прима-балерины, первые скрипки", - заявил Джонсон в интервью газете Sunday Times.

Он отметил, что таким людям не понадобится получать предложение о работе в стране, а визы им будут выдаваться оперативно.

Во вторую категорию попадут квалифицированные работники, которые должны будут получить предложение о работе в Соединенном Королевстве. К третьей категории причислят тех, кто приезжает в страну "по отраслевому принципу" на короткое время на работу, для которой не требуется особая квалификация. В качестве примера Джонсон привел сезонных работников в сельском хозяйстве. Также премьер подчеркнул, что в рамках этой категории "нет пути к получению места жительства" в Британии.

Данная система будет организована по австралийскому образцу. Она позволит, по мнению премьера, вернуть контроль за британскими границами после выхода из ЕС. Джонсон подчеркнул, что нововведения сделают Британию "открытой для всего мира", несмотря на вероятное снижение числа мигрантов, приезжающих в королевство. Отмечается также, что трудовым мигрантам из Евросоюза и мира в целом будут предоставлены равные условия для работы в стране.

Также в рамках этих изменений будут расширены полномочия комитета по миграции.

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