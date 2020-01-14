В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

14 января 2020 22:40 (UTC+04:00)

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время не известно, есть ли раненые", - говорится в сообщении службы в Twitter.

Служба рекомендовала местным жителям не выходить из домов и закрыть окна и двери.

Огонь виден за несколько километров, свидетельствуют кадры, которые распространяются в социальных сетях. На место направлены несколько пожарных расчетов.

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