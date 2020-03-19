Финляндия временно приостанавливает прием заявлений на визы из-за коронавируса

Финляндия с 19 марта временно приостанавливает прием новых заявлений на визы из-за распространения коронавируса и ограничительных мер, принятых правительством страны. Об этом сообщил в четверг МИД страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи со сложившейся ситуацией эпидемии коронавируса Финляндия, наряду со многими другими странами Шенгенской зоны, временно приостанавливает прием новых заявлений на получение визы. Приостановление вступает в силу 19 марта. Все уже принятые заявления будут рассмотрены с учетом того, что срок действия визы начнется не ранее 1 мая 2020 года", - приводит заявление министерства генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

Там уточнили, что заявления на получение визы "могут приниматься в исключительных случаях у владельцев дипломатических и служебных паспортов, близких родственников граждан Финляндии и лиц, въезжающих в Финляндию на похороны".

Кроме того, Финляндия временно приостанавливает прием заявлений на разрешение на длительное пребывание в стране. О том, когда заявления начнут приниматься вновь, МИД выпустит отдельное уведомление.

Финляндия из-за эпидемии коронавируса закрыла свои границы с 19 марта по 13 апреля. Всего в стране 359 заразившихся.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли.