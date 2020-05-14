В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 217 человек

По меньшей мере 217 человек умерли за сутки в Испании из-за нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг минздрав королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

13 мая было объявлено о 184 умерших. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за 24 часа умерли 950 пациентов. Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 321.