Тысячи человек в Лондоне вышли на акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в США

Тысячи жителей Лондона приняли участие в акциях протеста против полицейского произвола в отношении чернокожих в США. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, несмотря на сохраняющийся в Великобритании карантин, толпы людей собрались в воскресенье на Трафальгарской площади, а также у здания американского посольства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники акций скандировали лозунги, требуя призвать к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания стражами порядка в городе Миннеаполисе (штат Миннесота). Они также требовали положить конец расовой дискриминации и чрезмерному применению силы при задержании подозреваемых американскими полицейскими. Как сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда, сотрудники лондонской полиции, следившие за порядком в ходе акций, задержали пять человек. Трое были задержаны за нарушение режима карантина и еще двое - за нападение на полицейских.

На этой неделе волна массовых протестов и беспорядков прокатилась по городам США, во многих из которых был введен комендантский час. Они начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Флойда по подозрению в том, что тот расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в одной из больниц города. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

В Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии.