Президент FIA Тодт надеется, что Шумахер сможет в будущем появиться на публике

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт надеется, что семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" немец Михаэль Шумахер сможет в будущем появиться на публике. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Daily Mail, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я видел Михаэля на прошлой неделе, он борется. Я надеюсь, что мир снова сможет его увидеть. Это то, над чем он и его семья работают", - сказал Тодт, который с 1993 по 2007 год был спортивным директором команды "Феррари" "Формулы-1".

В декабре 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер проходил восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

В июне 2014 года Шумахер был выведен из комы и переведен из реанимации на реабилитацию, которую он проходит у себя дома в Швейцарии. С тех самых пор никакой официальной информации о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира не поступало. Семья прославленного гонщика приняла решение не разглашать никаких подробностей о том, как проходит восстановление спортсмена. Навещать Михаэля могут только родные и самые близкие друзья, которые уважают решение семьи и также не говорят о его здоровье.

Шумахеру в январе исполнился 51 год. Семь раз, больше всех в мире, он завоевывал чемпионские титулы в "Формуле-1", из которых пять - в составе "Феррари". Всего на его счету 306 гонок в Гран-при "Формулы-1", из которых он победил в 91, что также является рекордом.

Про рекорды и расизм

Говоря про возможность того, что пилот "Мерседеса", шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон может в будущем превзойти достижения немца, Тодт сказал: "Я люблю Михаэля, но сложно сказать, кто лучший в истории. Были Хуан Мануэль Фанхио, Джим Кларк, Айртон Сенна и Михаэль. Вы можете думать о том, кто лучший лишь применительно к определенному поколению".

"Я знаю, что может произойти так, что Льюис побьет рекорд Михаэля как самого титулованного гонщика в истории. Все составляющие для этого есть, а "Мерседес" в его распоряжении, чтобы сделать это. Если честно, я не против", - заметил президент FIA.

"Я помню 2000 год, когда стоял с Михаэлем на подиуме в Судзуке после того, как он выиграл первый титул с "Феррари", и я сказал ему, что наши жизни никогда больше не будут прежними (8 октября на Гран-при Японии Шумахер принес "скудерии" первый титул с 1979 года, после чего выиграл еще четыре подряд - прим. ТАСС). Мы достигли всего, чего хотели. После того инцидента, который произошел с Михаэлем, разве важно, что Льюис выиграет больше?" - задался он вопросом.

Затронул президент федерации и тему расизма. В начале июля перед стартом гонки Гран-при Австрии часть пилотов вместе с Хэмилтоном, первым темнокожим пилотом в истории "Формулы-1", преклонили колено в знак протеста против расовой дискриминации, остальные отказались от этого. "Все люди должны выражать то, что чувствуют, так, как они сами хотят. Люди разные - кто-то делает это громко, кто-то приводит свои аргументы тихо. Но наша общая цель - прекратить расизм", - сказал Тодт.

"Все жизни имеют значение. Не только жизни черных, или жизни желтых, или жизни белых. Все жизни", - добавил он.