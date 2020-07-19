В Испании расследуют организацию футбольного матча между заболевшими COVID-19 и здоровыми
Полиция испанского автономного сообщества Наварра задержала подозреваемого в попытке организовать футбольный матч между инфицированными новым коронавирусом и здоровыми людьми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации, подозреваемый через социальные сети агитировал людей присоединиться к участию в этом состязании, которое было намечено на 20 июля в Памплоне.
Задержанного обвиняют в преступлении против здоровья населения. Расследование продолжается.
С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 260 тыс. случаев заражения, свыше 28,4 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.
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