Великобритания вновь вводит карантин для прибывающих из Бельгии, Андорры и с Багам

Власти Великобритании вновь делают обязательным соблюдение двухнедельного карантина для лиц, прибывающих в страну из Бельгии, Андорры, а также с Багамских островов. Об этом объявил в четверг на своей странице в Twitter министр транспорта страны Грант Шэппс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Имеющиеся данные показывают, что в целях борьбы с распространением коронавируса мы должны исключить Андорру, Бельгию и Багамы из нашего списка стран, с которыми были открыты транспортные коридоры. Если вы прибудете в Соединенное Королевство из этих стран после 04:00 субботы, вам необходимо будет самоизолироваться на 14 дней", - говорится в сообщении министра.

При этом Шэппс также сообщил, что с 11 августа соблюдение карантина перестанет быть обязательным для прибывающих в Великобританию из Брунея и Малайзии. По данным британских СМИ, в ближайшее время отменяющий соблюдение карантина "транспортный коридор" должен быть открыт и с Португалией.

Соединенное Королевство является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. При этом с 8 июня лица, прибывающие в Великобританию из-за рубежа, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. С 10 июля это требование перестало распространяться на лиц, прибывающих на территорию королевства более чем из 50 стран, в числе которых оказались почти все страны ЕС. 26 июля из этого списка была исключена Испания, а 31 июля - Люксембург.

В отношении таких стран, как Россия, Иран, Китай и США, исключения еще не делались - по прибытии из этих стран под угрозой штрафа британские власти предписывают провести две недели на карантине. При этом, как сообщила в четверг газета Financial Times, британские дипломаты, представители бизнеса и торговых ведомств активно добиваются открытия "транспортных коридоров" между Великобританией и отдельными штатами США, где эпидемиологическая обстановка в последние недели не ухудшалась.