ВВП Великобритании во II квартале упал на 21,7%
ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года, по предварительной оценке, снизился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает национальное статистическое бюро страны.
Опрошенные агентством Рейтер аналитики полагали, что показатель снизился на 22,4% в годовом выражении и на 20,5% — в квартальном.
Объем промышленного производства в Великобритании в июне вырос на 9,3% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — упал на 12,5%. Аналитики полагали, что показатель снизился на 12,8% в годовом выражении и вырос в месячном на 9,2%.
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