Британия намерена запретить продажу бензиновых и дизельных машин к 2030 году

Власти Великобритании планируют запретить продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Как сообщила в субботу газета Financial Times, с соответствующим заявлением на следующей неделе выступит премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально британское правительство собиралось ввести этот запрет к 2040 году, однако в феврале глава кабмина заявил о намерении "положить конец продаже новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году". Теперь, как утверждают источники газеты, власти намерены отказаться от продажи в стране данных машин уже к концу текущего десятилетия.

При этом, по сведениям издания, гибридные автомобили, в которых совместно используются двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель, попадут в список запрещенных лишь в 2035 году, как и предполагалось ранее.

Financial Times подчеркнула, что объявление о запрете продажи с 2030 года новых бензиновых и дизельных машин будет сделано для того, чтобы уже сейчас подтолкнуть автовладельцев переходить на более экологичные транспортные средства. Ожидается, что в 2021 году правительство выделит £500 млн ($660 млн) для расширения сети зарядных станций для электромобилей.