Ирландский регулятор оштрафовал Twitter на €450 тыс. за утечку данных

Ирландская Комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала компанию Twitter на €450 тыс. за утечку частной информации о пользователях в открытый интернет-доступ. Об этом говорится в официальном сообщении национального регулятора, опубликованном во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это первая санкционная мера против Twitter с момента вступления в силу в 2018 году нового регламента ЕС по защите данных (GDPR). С того же момента, согласно постановлению ЕС, ирландский регулятор наделен общеевропейскими полномочиями по рассмотрению жалоб в отношении Twitter, Facebook, Apple и Google, представительства которых расположены в Дублине.

Жалоба в отношении Twitter касается сбоя в работе мобильного приложения системы Android в 2019 году, в результате которого целый ряд "защищенных" частных сообщений пользователей стал общедоступен. По результатам разбирательства, как указал DPC в своем сообщении, была выявлена неспособность компании вовремя сообщить о проблеме в надлежащем порядке.

В настоящий момент на рассмотрении ирландского регулятора находится более двух десятков дел, связанных с работой американских "цифровых гигантов" на европейском рынке. Регламент дает DPC право накладывать штрафы, составляющие до 4% глобальной годовой выручки компании.