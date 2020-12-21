В Британии экстренно созвали заседание кабмина из-за выявления новой мутации коронавируса

Чрезвычайный комитет Cobra правительства Великобритании на фоне распространения в стране мутировавшего варианта коронавируса соберется в понедельник на заседание, посвященное решению ряда стран ограничить транспортное сообщение с королевством, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как указал в воскресенье представитель главы британского кабмина, руководить экстренным совещанием будет лично премьер-министр Борис Джонсон.

"Премьер-министр будет председательствовать на завтрашней встрече Cobra, на которой будут обсуждаться вопросы международных перевозок, в частности, устойчивый поток грузов в Великобританию и из нее", - заявил представитель Джонсона, слова которого приводит агентство PA.

Ранее в воскресенье ряд стран по всему миру объявили о намерении ограничить пассажирское авиасообщение с Соединенным Королевством в связи с распространением нового варианта коронавируса. Некоторые государства пошли на еще более суровые меры: так, Франция приняла решение приостановить на 48 часов прием не только авиарейсов, но и другого пассажирского транспорта из Великобритании. После этого руководство британского порта в Дувре прекратило отправку пассажирских и грузовых паромов в республику.

Согласно заявлению Службы общественного здравоохранения Англии, новый штамм коронавируса был выявлен в королевстве в сентябре, но широко распространяться стал в середине ноября. На экстренной пресс-конференции 19 декабря Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Новый вариант коронавируса, о котором правительство впервые рассказало 14 декабря, быстро становится доминирующим - в Лондоне и на юго-востоке Англии на него сейчас приходится около 60% новых случаев заражения, что вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мутировавший вариант уже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.

В воскресенье число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 35,9 тыс., что стало рекордным показателем с начала пандемии. За последние семь дней число выявляемых в стране случаев инфицирования выросло на 51% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В общей сложности число выявленных случаев превысило 2,04 млн. Всего из-за коронавируса в королевстве умерли 67,4 тыс. человек, что является вторым наибольшим показателем в Европе после Италии.