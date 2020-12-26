В Помпеях нашли уникальный киоск с остатками пищи

Новая уникальная находка сделана в погибшем в ходе извержения вулкана Везувия древнеримском городе Помпеи группой специалистов, в которую, помимо археологов, вошли биологи, зоологи и вулканологи. Как сообщил в субботу в эфире канала Rainews24 директор археологического парка "Помпеи" Массимо Озанна, речь идет об уличном киоске, в котором продавали еду: как сырую, так и готовые блюда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам специалиста, само по себе обнаружение такого заведения не новость, потому что в "мертвом" городе", где не прекращаются раскопки, уже известно о 80 подобных киосках, которые были распространены в Помпеях. "Но этот киоск особенный, потому что нам удалось восстановить пищу, которую там продавали. Кроме того, на прилавке сохранились в великолепном виде фрески, которые также описывают предлагаемые продукты", - рассказал Озанна.

По его словам, очередная уникальная находка позволяет восстановить картину жизни почти 2 тыс. лет назад. "У нас были представления о пищевых вкусах древних римлян. Но сейчас нам удалось понять, что помпейские повара предлагали невероятные смеси рыбы и дичи. В рыбные блюда добавляли мясо разных животных, часто смешивая разные типы мяса. И нужно понимать, что такие заведения посещали в основном простолюдины, а не знать, которой к столу подавались сложные блюда", - пояснил эксперт. Так, специалисты по зоологии смогли идентифицировать тушки уток, кости свиней, овец и коз, а также птиц и улиток благодаря сохранившемуся под толщей лавы материалу.

Директор выразил надежду, что киоск будет открыт для посещения туристов к Пасхе (в случае открытия музеев, закрытых из-за пандемии коронавирусной инфекции).

"Мертвый город"

Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью "Помпеи" была найдена там лишь спустя почти 100 лет - в 1689 году, но тогда считалось, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106-48 гг. до н.э.).

Раскопки Помпей продолжались на протяжении XVIII-ХIХ веков. В ходе долгой истории изучения древнеримского города сформировались принципы современной археологии, которая зарождалась как "охота за сокровищами" древности. Заживо погребенный под лавой город стал для ученых своеобразной энциклопедией уклада жизни древних римлян, о котором многое удалось узнать благодаря раскопкам в Помпеях. Одним из недавних сенсационных открытий стала надпись, которая подтверждает версию об ошибочности даты судьбоносного извержения Везувия: оно могло произойти не 24 августа, как традиционно полагают, а в октябре 79 года н.э.

Раскопки не перестают приносить сюрпризы: только в последние месяцы были сделаны важные открытия, одно из которых - тело погибшего при извержении жителя с сохранившимся в кристаллизованном виде головным мозгом.