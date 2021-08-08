Глава МИД Чехии заявил о необходимости восстановления отношений с РФ

Чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек в интервью изданию Novinky заявил, что для улучшения российско-чешских отношений Москва должна исключить Чехию из списка недружественных стран, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Для улучшения наших отношений - а это будет происходить в долгосрочной перспективе - я бы посчитал важным шагом исключение Чешской Республики из списка недружественных государств", - сказал министр. При этом он сообщил, что созвал закрытый круглый стол для представителей парламентских фракций, чтобы обсудить отношения с Россией. Такой аудит российско-чешских отношений может помочь при дальнейшем принятии решений правительством. Кулганек пояснил, что это вопрос месяцев, а может, и лет.

Противостояние Москвы и Праги началось в апреле, после заявления Чехии о подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам на складах в Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.