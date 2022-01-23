Берлускони решил не избираться в президенты Италии

Европа 23 января 2022 02:49 (UTC+04:00)
Берлускони решил не избираться в президенты Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, претендовавший на пост главы государства, решил снять свою кандидатуру. Об этом говорится в заявлении самого экс-премьера. Оно было оглашено во время видеоконференции с участием союзников по правоцентристской коалиции, однако сам 85-летний политик в ней участие не принимал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как объяснил Берлускони, его решение продиктовано тем, что он ставит коллективные интересы выше собственных. "Италии сегодня необходимо единство, [необходимо] преодолеть концепцию "большинство - оппозиция" ради общей борьбы с серьезным санитарным кризисом. Осознавая высокую степень ответственности, прошу всех, кто предложил [мою кандидатуру], не указывать мое имя", - написал Берлускони.

При этом он отметил, что "после многочисленных встреч с парламентариями и региональными делегатами, особенно представляющими другие политические силы и не входящими в правоцентристскую коалицию, выяснил, что голосов, необходимых для избрания, хватает".

Берлускони указал на важные задачи, стоящие перед правительством. "Поэтому считаю, что правительство Марио Драги должно работать до конца срока этого созыва парламента, чтобы продолжать необходимые реформы", - добавил экс-премьер. Драги также считается претендентом на пост президента.

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