Во Франции зафиксировали первый возможный случай заражения оспой обезьян

Первый возможный случай заражения оспой обезьян проверяют во Франции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает французский телеканал BFMTV.

Управление общественного здравоохранения Франции 19 мая разослало медицинским работникам документ, в котором говорилось, что в Иль-де-Франс был выявлен первый случай подозрения на оспу обезьян. При этом никакой другой информации о пациенте не поступало.

Как отмечается в документе, для подтверждения первого случая необходимо провести дальнейшие анализы и ряд тестов на наличие вируса

Общественное здравоохранение Франции пояснило, что симптомами оспы является температура тела выше 38°С, «везикулярная сыпь», пневмония или воспаление мозга без установленной причины.

Французские медики напомнили, что между подтвержденными и подозреваемыми случаями существует также промежуточный уровень – вероятные случаи. Туда могут относиться люди, у которых есть симптомы и кто был в контакте с подтвержденными пациентами.

В Общественном здравоохранении Франции просят, чтобы люди с подозрительными симптомами оставались изолированными дома, а с серьезными случаями направлялись в больницу.