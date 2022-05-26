Число инфицированных оспой обезьян в Испании достигло 84

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 84 случая заражения оспой обезьян в королевстве. Об этом сообщили в четверг в Минздраве страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 84 положительных случая ортопоксвируса, поэтому они признаны подтвержденными случаями оспы обезьян", - уточнило ведомство. Ранее власти информировали о 59 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп, уточняют в организации. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.