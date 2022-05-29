Во Франции подтвердили 16 случаев оспы обезьян

Французские санитарные власти подтвердили 16 случаев заражения людей оспой обезьян на территории страны, большинство из них зафиксированы в столице. Об этом сообщило в воскресенье Национальное агентство общественного здравоохранения Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 28 мая 16 случаев оспы обезьян во Франции: 12 в Иль-де-Франс (столичный регион - прим. ТАСС), Овернь - Рона-Альпы (1), Окситания (2) и Нормандия (1)", - сообщили в ведомстве.

Агентство отмечает, что в Европе случаи заражения оспой обезьян происходили "в основном, но не только" среди мужчин, практикующих однополые отношения.

Вирус оспы обезьян, получивший в последнее время распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли и болевые ощущения в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.