В Испании выявили 120 случаев заражения оспой обезьян

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 120 случаев заражения людей оспой обезьян в королевстве. Об этом сообщили в понедельник в Минздраве страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 120 положительных случаев ортопоксвируса, поэтому они признаны подтвержденными случаями оспы обезьян", - уточнило ведомство. Ранее власти информировали о 98 инфицированных.

Как передает в понедельник газета Publica, Португалии зафиксировано 96 инфицированных, что на 22 выше показателя, озвученного в пятницу.