Во Франции пройдет второй тур парламентских выборов

Во Франции в воскресенье состоится второй тур выборов в Национальное собрание, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Внимание экспертов и СМИ приковано к вопросу о том, сможет ли коалиция нынешнего президента страны Эммануэля Макрона сохранить большинство в нижней палате парламента Франции.

В ходе первого тура, прошедшего неделю назад, коалиция "Вместе" под руководством Макрона финишировала практически вровень с объединением "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), возглавляемым левым лидером Жан-Люком Меланшоном.

Для большинства в 577-местном Национальном собрании нужно получить не менее 289 мест.